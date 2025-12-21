La Fiorentina si sveglia dall'incubo: torna a vincere dopo 217 giorni, 5-1 all’Udinese!
Dopo 217 giorni la Fiorentina torna finalmente alla vittoria in campionato, interrompendo il digiuno più lungo della sua storia con un netto 5-1 sull’Udinese. Al Franchi la gara si mette subito sui binari giusti per i viola, che dall’8’ giocano in superiorità numerica per l’espulsione di Okoye, uscito in modo avventato su Kean. La squadra di Italiano prende il controllo totale del match, trova il vantaggio con Mandragora e raddoppia con una splendida conclusione di Gudmundsson. Il primo tempo si chiude sul 3-0 grazie anche al colpo di testa vincente di Ndour, in una frazione segnata pure dalla momentanea sospensione per il lancio di fumogeni e petardi.
Nella ripresa l’Udinese prova a reagire, ma la Fiorentina spegne subito ogni speranza al 56’ con Kean, pronto a ribadire in rete dopo una bella azione di Parisi. L’attaccante viola sfiora più volte la doppietta, che arriverà poco dopo il gol della bandiera friulano firmato da Sole. Un minuto dopo, infatti, Kean chiude definitivamente i conti con il 5-1 finale, firmando la sua prima doppietta stagionale. Una vittoria larga e liberatoria, che restituisce entusiasmo all’ambiente viola.
