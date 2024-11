La Juventus la risolve nel 1T e torna alla vittoria: battuta 2-0 l'Udinese

Termina sul risultato di 0-2 il match della Dacia Arena tra Udinese e Juventus, valido per l'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta torna alla vittoria in campionato dopo i due pareggi consecutivi contro Inter e Parma: gara risolta nel primo tempo con l'autogol di Okoye (19') su cui rimbalza il tiro di Thuram dopo il palo, e il piazzato di Savona (37') che approfitta ancora una volta di una respinta del palo per metterla all'angolino di mancino.