La Juventus sta per perdere Rabiot: si va verso il 'no' al rinnovo

vedi letture

Con Douglas Luiz in arrivo e Khephren Thuram come prossimo obiettivo, sembra sempre più lontano il futuro alla Juventus di Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza di contratto, col suo legame coi bianconeri che scadrà fra poche ore, e secondo il Corriere dello Sport non ha ancora dato una risposta positiva o negativa che sia alla proposta bianconera.

"Pensavo che il mio futuro si decidesse prima dell'Europeo. Non è così, ma non mi preoccupa. Io sono concentrato sull'Europeo, questo l'ho messo da parte. Sto parlando con il mio agente, ma è stato messo in secondo piano e sono completamente concentrato sulla Francia. Non sono preoccupato per il mio futuro", aveva detto nei giorni scorsi l'ex PSG.

Insomma nella sua idea c'è la voglia di terminare prima l'Europeo con la Francia per poi decidere. Ma per il quotidiano la mancata risposta alla Juventus sulla proposta di un biennale da oltre 7 milioni netti a stagione è un segnale inequivocabile. Il futuro sarà lontano da Torino. Col Milan che segue interessatissimo la vicenda.