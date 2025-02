La Lazio passeggia col Monza: manita all'Olimpico e quarto posto

Match a tinte solo biancocelesti quello dell'Olimpico tra Lazio e Monza. I capitolini s'impongono 5-1.

Primo tempo solo a tinte biancocelesti quello dell'Olimpico tra Lazio e Monza. Capitolini che hanno chiuso i primi 45 minuiti in vantaggio per 1-0, grazie al gol di Adam Marusic che ha chiuso una bella azione corale al 31'. Pallone lavorato sulla destra da Isaksen, scarico per Guandouzi che ha messo la palla al centro dell'area di rigore: sponda di Castellanos e colpo di testa dell'esterno biancoceleste che non ha lasciato scampo a Pizzignacco.

Nel secondo tempo è stato Pedro a segnare la rete del 2-0, poco prima del tris biancoceleste con Castellanos, su assist di Zaccagni. Successivamente è arrivata la rete del 4-0 realizzata dallo stesso attaccante spagnolo ex Barcellona, servito al centro dell'area di rigore dal neo entrato Noslin. Nel finale calcio di rigore assegnato al Monza per un fallo di mano di Lazzari e realizzato da Sensi, con Dele Bashiru che ha poi chiuso il tabellino con la rete del 5-1. Notte fonda per il Monza, sempre più ultimo in classifica.