La Lazio vince 2-1 contro il Cagliari in 9 uomini: Baroni a -3 dalla vetta

Termina sul risultato di 2-1 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Cagliari, valida per l'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Baroni vince ancora e si porta a meno tre punti dalla vetta della classifica. Gara sbloccata nel primo tempo dal gol di Dia (3') che approfitta della respinta corta di Scuffet, ma dopo poco risponde Luvumbo (41') che pareggia i conti grazie a un tiro su cui è decisiva la sporcatura di Gila.

Nella ripresa i biancocelesti passano di nuovo avanti grazie al rigore trasformato dal subentrante Zaccagni (76'), da lì la partita si innervosisce. Dopo appena tre giri d'orologio vengono espulsi due giocatori del Cagliari, entrambi per doppia ammonizione: prima Mina che dà un colpo a Castellanos a gioco fermo, poi Adopo per proteste. Nel finale la squadra di Nicola in nove non trova le forze per reagire e la Lazio va anche vicina al tris.