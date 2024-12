La Roma si è ritrovata: 2-0 sul Parma all'intervallo

Roma avanti 2-0 sul Parma a fine primo tempo. Bonny fa subito spaventare l'Olimpico, con un diagonale largo al 3'. Dovbyk suona la carica per la reazione della Roma con un mancino potente fuori, anticamera del vantaggio giallorosso. Ci pensa Paulo Dybala, l'uomo più chiacchierato in chiave mercato negli ultimi giorni: la Joya si procura un rigore facendosi atterrare da Balogh e poi spiazza Suzuki per l'1-0.

Fatto un gol, ne arriva un altro a stretto giro di posta: al 13' bella azione da un esterno all'altro, Angelino per Saelemaekers che sorprende un Suzuki non perfetto con un bel destro al volo. Il Parma inizia a provarci allora anch'esso dalla distanza: Svilar deve mettere le ali per fermare un bolide di Hernani, alto di poco il seguente tentativo di Valeri. I ducali spingono per accorciare lo svantaggio, la Roma però rintuzza e prima dell'intervallo per poco non cala il tris con El Shaarawy, stavolta para Suzuki: 2-0 a fine primo tempo.