Lazio, Baroni all’opposto di Conte: con i migliori anche in Coppa Italia

Baroni non farà molto turnover nella gara contro il Napoli di domani: il tecnico alla Coppa Italia ci tiene, non la snobberà di sicuro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Già una settimana fa, avvicinandosi all’impegno di Europa League contro il Ludogorets, il confronto con il Napoli di Conte era entrato nei suoi discorsi. Ambizione, la voglia di misurarsi e di onorare qualsiasi competizione senza scegliere la Serie A come obiettivo principale. Si gioca ogni tre giorni dando il massimo. Si chiama mentalità e deve essere l’atteggiamento della Lazio pensando al futuro. Si lavora per un percorso di crescita, un ciclo che nei prossimi due o tre anni dovrà condurla stabilmente ai vertici. Baroni, è ovvio, dovrà miscelare e calcolare il turnover.

Ci sono dei punti fermi. Tra i big dovrebbe essere scontato l’impiego di Alessio Romagnoli e Mattia Zaccagni. Il tecnico presenterà una Lazio vera e la miglior formazione possibile, tenendo conto della coperta corta a centrocampo. Rovella, costretto a saltare per squalifica la trasferta al Maradona, guiderà il reparto. Con ogni probabilità, verrà confermato in coppia con Guendouzi. Tra i pali sembra favorito Mandas, titolare nelle ultime quattro partite su cinque di Europa League.