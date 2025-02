Lazio, Baroni aspetta Dia: il punto sulla seduta da Formello

Attesa per Boulaye Dia, Baroni si è preso un giorno in più per far scattare la preparazione all'anticipo con il Napoli. In campo stamattina per la rosa soltanto un breve lavoro atletico, seguito da alcune esercitazioni con il pallone. Gli occhi sono puntati sul senegalese, ha rimediato una distorsione alla caviglia destra contro il Monza, il cambio forzato non esclude la sua presenza per il big match con Conte.

Domani potrebbe svolgere un provino in campo con la squadra: l'infortunio non è grave, poi dipenderà dalle sensazioni e dalla resistenza al dolore dell'attaccante stesso. Lo riporta Lalaziosiamonoi con gli ultimi aggiornamenti in diretta da Formello.