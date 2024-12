Lazio beffata, l'Atalanta pareggia nel finale: finisce 1-1, Baroni ferma Gasp

Termina sul risultato di 1-1 il match dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta, valido per la diciottesima giornata di Serie A. La Dea interrompe la striscia di undici vittorie consecutive in campionato ed evita solo nel finale la sconfitta. Gli orobici rimangono in vetta a quota 41 punti, +1 sull'Inter e +3 Napoli ma entrambe hanno una partita in meno.

Il primo tempo.

Chiude meritatamente in vantaggio la squadra di Marco Baroni: il Taty Castellanos lavora bene un passaggio alto, la palla finisce a Rovella che con un tocco di prima scavalca la linea difensiva orobica e mette Dele-Bashiru a tu per tu con Carnesecchi. Il nigeriano è freddo davanti al portiere e trasforma l'1-0. Già in avvio però i biancocelesti c'erano andati vicino: all'11esimo proprio a Castellanos viene negata la gioia del gol per ben due volte da Carnesecchi, poi sugli sviluppi della stessa azione Guendouzi colpisce il palo con un tiro dal limite.

Il secondo tempo.

Gasperini prova subito a smuovere qualcosa con i cambi: nella finestra del 45esimo entrano Kossonou e Cuadrado, fuori Hien e Zappacosta. Dieci minuti più tardi ecco anche Samardzic per Pasalic e intorno all'ora di gioco Zaniolo al posto di De Ketelaere. Le sostituzioni però non portano l'effetto sperato: la Dea non è mai pericolosa su azione. Una palla gol arriva comunque, da calcio d'angolo sui piedi di Lookman, che da due passi se la ritrova sui piedi e prima viene salvato il tiro da Pellegrini sulla linea di porta, poi il nuovo tentativo del nigeriano finisce sul palo. Negli ultimi 20 minuti Dia ha due volte la chance per raddoppiare, ma in un'occasione liscia da pochi metri e in un'altra calcia addosso a Carnesecchi. Nel forcing finale l'Atalanta trova il pareggio: all'87esimo Zaniolo con una gran girata pesca Lookman in area piccola, che apparecchia per il tap-in del subentrato Brescianini.