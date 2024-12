Lazio, che entusiasmo dopo la vittoria di Napoli: previsto boom di tifosi contro l’Inter

Il successo contro il Napoli al Maradona arrivato tre giorni dopo il 3-1 di Coppa Italia sempre contro la squadra di Conte ha aumentato ancor di più l’entusiasmo che da settimane accompagna la Lazio. Dopo aver iniziato con lo scetticismo generale, la Lazio di giorno in giorno ha conquistato tutti, dagli addetti ai lavori ai tifosi, che spingono per stare ancora più vicini ai biancocelesti. Dal bagno di folla a Termini prima della sfida di Napoli al quasi tutto esaurito che si prospetta per la sfida di lunedì sera contro l’Inter. Dopo pochi giorni di vendita libera dei biglietti il dato è eloquente, per il match contro i nerazzurri sono stati staccati oltre 20 mila biglietti, che sommati ai 29 mila abbonati porta le presenze già a ridosso delle 50 mila unità. Un dato che a sei giorni dalla gara può sensibilmente avvicinarsi ai 60 mila spettatori, numeri da big match.

Lazio, il ricordo di cinque anni fa

La mente dei tifosi biancocelesti non può non andare a cinque anni fa, quando proprio nel mese di dicembre allo stadio Olimpico fu un big match a elevare la Lazio e far sognare in grande la banda di Inzaghi. A inizio dicembre arriva a Roma la Juventus campione d’Italia di Maurizio Sarri, davanti a 60 mila persone la Lazio vince 3-1 e manda un messaggio fortissimo a tutto il campionato, replicato qualche settimana più tardi contro il Napoli e poi a febbraio contro l’Inter. In due mesi tre scontri diretti che di fatto portarono i biancocelesti in piena corsa per il titolo. Questa non è una Lazio da scudetto, ma Baroni non vuole porre limiti ai suoi ragazzi e per questo la spinta dei 60 mila dell’Olimpico e il ricordo di una notta di cinque anni fa può far volare in alto l’immaginazione. Sognare non costa nulla e la Lazio dopo il successo di Napoli non vuole svegliarsi.