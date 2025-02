Lazio, Dia sempre in dubbio: Baroni ha 3 carte per sostituirlo

La pioggia battente e il rinvio delle prove a domani, quando di pomeriggio verrà svolta la rifinitura anti-Napoli. Il diluvio che ha colpito Formello ha spinto alla massima prudenza, Dia non ha svolto la seduta in campo coi compagni, ogni valutazione - definitiva a questo punto - verrà approfondita domani nell'ultima seduta in programma alle 16, come riporta Lalaziosiamonoi.

Il senegalese ha riportato una distorsione alla caviglia contro il Monza, per stamattina avrebbe dovuto svolgere un provino per testare la zona dolorante, il campo pesante ha consigliato la massima prudenza posticipando i discorsi all'allenamento di domani. Dia, Pedro o Dele-Bashiru, tre calciatori in corsa per la maglia da trequartista: dipenderà dalla resistenza al dolore dell'ex Salernitana.