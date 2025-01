Lazio, Lotito risponde a Pres. Empoli: “Offerta congrua per Fazzini. Non c'è solo lui..."

A margine della cerimonia per il Premio Bigiarelli nella sala Promoteca del Campidoglio, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato anche di mercato e nello specifico di Jacopo Fazzini, centrocampista cercato da tempo dai biancocelesti e di cui ha parlato quest'oggi il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi a TMW:

"Io non rispondo… Il mercato lo faccio nelle sedi competenti. Mi è stato chiesto di fare un'offerta per Fazzini, la società l'ha fatta tramite il direttore sportivo, ognuno è libero di accettare o no. L'offerta era più che congrua, oltre 10 milioni… Non è che è o Fazzini o morte. Quando faremo il documentario vedrete che io ho allestito, oltre al centro sportivo, anche una sala scouting dove ci sono 8 persone che lavorano h24 per monitorare tutti i giocatori nel mondo".