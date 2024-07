Lazio, Lotito smentisce: "Non so di offerte per Immobile. Valuteremo quando la riceveremo"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato di molti argomenti ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dell'incontro avvenuto con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in Campidoglio, tra cui anche quello relativo alla possibile cessione di Ciro Immobile:

"Mi sta dicendo lei dell'offerta, io non la conosco. È come quello che dice che si sposa ma non conosce la sposa. Non lo so, lo dico con tutta onestà: la mia società non ha ricevuto nessuna offerta. Immobile è un giocatore della Lazio, ha un contratto con la Lazio. La società non ha ricevuto nessuna offerta da un altro club che vuole acquisirlo. Nel momento in cui la riceverà, la valuterà. Noi a oggi non abbiamo ricevuto nessuna offerta".