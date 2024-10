Ufficiale Lecce-Fiorentina, le formazioni: Rebic-Krstovic dal 1', Palladino conferma gli 11

Al Via del Mare, alle ore 15:00, si affrontano Lecce e Fiorentina nel programma dell'8^ giornata di Serie A. Gotti punta su due blocchi compatti tra difesa e centrocampo e per il suo attacco si affida alla coppia dell'est formata da Krstovic e dall'ex di turno Rebic. Squadra che vince non si cambia, deve aver pensato Palladino: il tecnico conferma in blocco gli undici che hanno iniziato la scorsa partita di campionato, vinta contro il Milan. In attacco c'è regolarmente Moise Kean, reduce da problemi di lombalgia durante la sosta per le nazionali.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita, arbitrata da Fourneau di Roma.

LECCE (4-4-2): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Oudin, Ramadani, Pierret, Dorgu; Krstovic, Rebic.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Morente, Rafia, Sansone, Jean, Banda, McJannet, Coulibaly, Pierotti, Kaba.

Allenatore: Gotti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Bove; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Sottil Beltran, Ikone, Moreno, Richardson, Martinez Quarta, Kayode, Parisi, Kouame.

Allenatore: Citterio (squalificato Palladino)