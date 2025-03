Ufficiale Lecce-Milan, le formazioni: Conceiçao esclude 3 big! Esordio per Bondo

Dopo tre sconfitte di fila in campionato contro Torino, Bologna e Lazio, il Milan deve tornare assolutamente alla vittoria stasera alle 18 al Via del Mare. I tre punti servono non solo per la classifica, ma anche per salvare la panchina di Sergio Conceiçao, il quale, in caso di un altro ko, sarebbe a serio rischio esonero. Dall'altro lato il Lecce non vince dal mese di gennaio e ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Sono note le formazioni ufficiali. Confermate le indiscrezioni della vigilia in casa Milan, con Conceiçao che lascia fuori Fofana, Joao Felix e soprattutto Leao. Nel suo 4-3-3 spazio a Jimenez e Pulisic ai lati di Gimenez (preferito a Abraham). In mediana esordio assoluto per Bondo, con lui Musah e Reijnders. In difesa Walker, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez. Dall'altro lato nel Lecce l'unica sorpresa è la presenza di Berisha a centrocampo al posto di Pierret, per il resto tutto confermato, col rientro di Pierotti davanti accanto a Krstovic e Morente.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert; Baschirotto, Jean, Gallo; Berisha, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, Konan, Danilo Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala

Allenatore: Marco Giampaolo

MILAN (4-3-3): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Musah, Bondo, Reijnders; Jimenez, Gimenez, Pulisic. A disposizione: Nava, Torriani, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Fofana, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Leao, Abraham, Jovic

Allenatore: Sergio Conceiçao.