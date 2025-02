Lucca, l'Udinese prende provvedimenti? La decisione in vista del Parma

vedi letture

(ANSA) - UDINE, 27 FEB - Tutti gli occhi sono puntati su mister Kosta Runjaic che domani, in conferenza stampa, annuncerà i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di Lorenzo Lucca per quel rigore "rubato" a capitan Thauvin nella vittoriosa trasferta di Lecce. Da quanto filtra, nell'anticipo di sabato sera contro il Parma non ci saranno esclusioni punitive dai convocati, anche se un segnale potrebbe arrivare da un'iniziale panchina per il bomber, giunto ormai a 10 reti stagionali.

Anche perchè all'Udinese le alternative in avanti non mancano: assieme a Iker Bravo, Sanchez e Brenner, rientrano sia Davis, dall'infortunio muscolare e dall'influenza, sia Pizarro, che ha terminato le fatiche con la nazionale under 20 del Cile. Per il tecnico tedesco, c'è comunque abbondanza in ogni reparto. Perfino l'emergenza portiere sta rientrando: Okoye potrebbe tornare disponibile già nella prossima trasferta con la Lazio, contendendo in posto da titolare a Sava. (ANSA).