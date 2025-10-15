Maignan verso l’addio, il Milan cerca un nuovo portiere: un ex Napoli tra gli obiettivi

Mancano ancora diversi mesi alla scadenza del suo contratto con il Milan, ma ormai sembra essere già scritto che a fine stagione Mike Maignan saluterà il club di via Aldo Rossi a zero. La trattativa per il rinnovo è ferma da tempo e non è più ripartita, dunque l'addio del portiere e capitano milanista è sempre più probabile. Con la sua partenza, il Diavolo dovrà cercare un nuovo estremo difensore sul mercato e la caccia sembra essere già partita.

Come riporta Tuttosport, in cima alla lista delle preferenze del Milan ci sono principalmente tre nomi: Noah Atubolu del Friburgo, Marco Carnesecchi dell'Atalanta ed Elia Caprile del Cagliari. Ad oggi il profilo che intriga di più i dirigenti milanisti è sicuramente quello del 23enne tedesco, che però è sui taccuini di tanti club europei. Il suo attuale contratto scade nel 2027 e ha una clausola di rescissione da 20 milioni di euro, una cifra abbordabile che attirerà sicuramente grande concorrenza. I due portiere italiani hanno invece costi più alti: Carnesecchi vale intorno ai 40 milioni di euro, mentre Caprile, riscattato in estate dal Cagliari per 8 milioni, ora costa tre volte di più. Nella lista del Diavolo resiste poi sempre il nome di Suzuki del Parma.