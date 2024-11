Man City a caccia del sostituto dell’infortunato Rodri: Guardiola guarda in casa Atalanta

Il Manchester City è uno dei club impegnati nella corsa alla stella dell'Atalanta Ederson, che sarebbe stato individuato come potenziale sostituto per l'infortunato Rodri. Il City non è sembrato lo stesso senza la notevole presenza dello spagnolo a centrocampo e trovare copertura in quella zona del campo potrebbe essere la chiave per centrare l'obiettivo di vincere il quinto titolo consecutivo in Premier League.

Secondo Mundo Deportivo, il City è interessato al 25enne, che potrebbe costare 60 milioni di euro (50 milioni di sterline) per firmare. Il portale aggiunge che sono "i più vicini ad arrivare" al centrocampista difensivo, davanti a Juventus e Paris Saint-Germain.