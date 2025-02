Mario Rui poteva restare in Italia: ci aveva pensato l'Inter

Mario Rui può ripartire da una delle franchigie più importanti della Major League Soccer. Il laterale classe '91 che a fine dicembre s'è ufficialmente svincolato dal Napoli è in trattativa avanzata con l'Atlanta United FC, club in cui milita il trequartista russo ex Atalanta Aleksey Miranchuk e Miguel Almiron, calciatore paraguaiano rientrato dopo sei stagioni e mezza al Newcastle, in Premier League.

Già nelle prossime ore la trattativa può subire un'accelerata decisiva. Mario Rui in queste settimane è stato approcciato da diversi club di Serie A, negli ultimi giorni si era mossa l'Inter che aveva individuato in lui l'alternativa a Nicola Zalewski. Lo riporta Tmw.