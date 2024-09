Marocchino: "Ma questa Juve è davvero più forte dello scorso anno?"

L'ex calciatore Domenico Marocchino è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. E ha parlato della Juventus di Thiago Motta: "La Juventus l'ho vista, è vero che mancavano almeno 2-3 giocatori importanti però tutta 'sta grande impressione non me l'ha fatta. Ipotizzare secondo posto come grande risultato io dico anche terzo. Questa Juve è più forte di quella dello scorso anno? Per me no. La partenza di Chiesa e Rabiot, i giocatori più forti che aveva, non sono due figurine.

Quando ha sostituito Vlahovic, ha dovuto mettere Conceicao prima punta. La squadra cresce al ritmo del suo allenatore, Conte era un peperino e la squadra cresce così, Motta era uno con un ritmo più basso. E' presto per dire, però ha cambiato tanti giocatori e mi sembra ancora fragile come squadra. A parte l'Inter, che ha giocatori importanti e che può solo perdere lo Scudetto, sono curioso di vedere le avversarie cosa riescono a fare. Motta ha migliorato tanti giocatori al Bologna, è un ragionatore e ti fa crescere".