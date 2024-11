Milan a caccia di un terzino sinistro: piace un obiettivo anche del Napoli

Il futuro di Theo Hernandez resta incerto, come resta incerta anche la situazione del Milan per la corsia di sinistra. Il difensore francese andrà in scadenza di contratto nel 2026 e per il momento non c’è ancora una trattativa per il rinnovo. L’intenzione sarebbe quella di proseguire insieme anche se, naturalmente, dalle parti di via Aldo Rossi starebbero già pensando ad eventuali sostituti in vista della prossima stagione qualora dovesse arrivare un’offerta per il giocatore ma anche semplicemente per avere un’alternativa di livello.

I nomi sul taccuino della dirigenza sarebbero due. Il primo, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, è quello di Patrick Dorgu, esterno danese del Lecce, obiettivo anche del Napoli, che sta facendo molto bene con la maglia giallorossa dei salentini. Sul giocatore però c'è tanta concorrenza e il costo del cartellino potrebbe quindi lievitare. Il secondo invece è Maxim De Cuyper del Club Bruges, il cui valore sarebbe un po' sceso dopo le ultime prestazioni.