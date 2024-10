Milan, Abraham non segna: già flop? Se continua così rischia di tornare alla Roma

vedi letture

Dopo l'ultima disastrosa, trasferta del Franchi contro la Fiorentina, anche altri due giocatori del Milan - sottolinea Tuttosport - sono finiti nel mirino delle critiche per le loro prestazioni e per il loro atteggiamento in campo: si tratta di Fikayo Tomori e Tammy Abraham.

L'attaccante inglese, ad esempio, è arrivato in rossonero in prestito secco ma non ha ancora segnato. La Roma per il suo cartellino a dodici mesi dalla scadenza (2026) non chiederà la luna, ma è plausibile che rimanga su una cifra vicina ai 20 milioni. Se Tammy vorrà restare, avrà bisogno di segnare diversi gol per convincere il club ad acquistarlo e non virare su altri centravanti.