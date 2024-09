Milan, allarme rientrato per Maignan: sarà regolarmente in campo contro l'Inter

Sospiro di sollievo in casa Milan in vista del derby contro l'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Mike Maignan, portiere rossonero uscito anzitempo per infortunio nella sfida di Champions League di martedì contro il Liverpool, ha infatti lavorato con il resto del gruppo ed è quindi da considerarsi completamente recuperato per la stracittadina in programma per domenica alle ore 20.45 a San Siro. Per il francese si è trattato dunque semplicemente di una forte contusione e sarà regolarmente tra i pali nel match contro i campioni d'Italia.