Milan, calendario da brividi: al Maradona col Napoli e 3 giorni dopo l'Inter!

Napoli e tre giorni dopo l'Inter per la Coppa Italia. La Lega svela le date del 30esimo turno e anche dell'andata delle semifinali della coppa nazionale. Per il Milan di Conceicao doppio incontro ravvicinato da brividi. Di seguito le date e gli orari delle semifinali di andata di Coppa Italia. Il derby di Milano andrà in scena mercoledì 2 aprile alle ore 21, mentre il giorno prima ci sarà la gara al Castellani - Computer Gross Arena, tra l'Empoli e il Bologna.

Semifinali di andata di Coppa Italia

01/04/2025 Martedì 21.00 EMPOLI-BOLOGNA

02/04/2025 Mercoledì 21.00 MILAN-INTER