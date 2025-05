Udinese, Karlstrom: "Il Maradona tra gli stadi più emozionanti. La più forte in A? L'Inter..."

Il centrocampista dell'Udinese, Jesper Karlström, ha rilasciato un'intervista ai taccuini di Tuttosport per raccontare la sua prima stagione in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "Appena ho saputo che c’era un interesse da parte dell’Udinese ho detto subito di sì. Ho sempre sognato di giocare in Italia. In Polonia poi io e Runjaic ci siamo affrontati diverse volte, quindi conosceva le mie caratteristiche. Una scelta facile, insomma. Lo stadio che mi ha colpito di più? San Siro è uno stadio straordinario, iconico. Tra i più emozionanti metto anche il Maradona, ma a livello di atmosfera nulla batte Marassi…".

Infine, un commento sulla squadra a sua detta più forte del campionato: "L’Inter, senza dubbio: quando la affronti ti rendi conto di come i giocatori siano interconnessi tra loro in campo. Commettono pochissimi errori. Per me sono favoriti per la vittoria della Champions. Sarebbe fantastico per il calcio italiano tornare sul tetto d’Europa".