Disastro Milan: senza Champions c'è il rischio di perdere fino a 100 milioni

Disastro Milan. Con la sconfitta patita nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, i rossoneri potrebbero aver perso anche l'ultimo treno per l'Europa, con conseguenze molto gravi per il futuro del club a breve-medio termine. Anche in ottica mercato.

Niente Champions, e forse niente Europa

Il Milan e la Champions League l'anno prossimo, con ogni probabilità, viaggeranno su due rette parallele: la matematica non condanna i rossoneri ma servirebbe un autentico miracolo e una serie di incastri dagli altri campi, oltre che ovviamente due vittorie su due dei rossoneri, per centrare la qualificazione alla massima competizione europea. Il problema è che il Diavolo potrebbe rimanere addirittura senza Europa, al momento fuori anche dalle due competizioni minori.

Un danno da 100 milioni di euro

Questa mattina Tuttosport fa una stima credibile di quanto il Milan potrebbe perdere dalla mancata Champions League. I rossoneri quest'anno riceveranno dalla UEFA circa 60 milioni di euro, considerato il percorso complessivo che si è interrotto agli spareggi contro il Feyenoord. Aggiungendoci le stime sugli incassi si arriva circa a 100 milioni di euro totali. Dunque è questa la cifra che perderà il Milan, milione più milione meno, senza la qualificazione alla Champions nella prossima stagione. Un danno enorme per le casse del club.