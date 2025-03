Milan, Conceicao ai saluti: spuntano i primi due nomi sulla lista per l’estate

Il Milan è pronto ad attuare una nuova rivoluzione societaria. Incontri in corso in questi giorni per un nuovo direttore sportivo, una figura da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. L'ex Lazio Igli Tare è attualmente in pole ma c'è stato un incontro anche con l'ex Juve Fabio Paratici che rientrerà in estate dalla squalifica. L’idea è affidare tutto nelle mani del Ds per la scelta del nuovo allenatore e per il calciomercato.

Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbero due candidati ideali per il dopo Conceiçao, che non verrà confermato in panchina: Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri. Due profili diversi nel mirino con De Zerbi contattato già la scorsa estate e ora sotto contratto con il Marsiglia mentre Allegri è fermo dopo l'addio alla Juventus e ha più esperienza avendo già allenato grandi club ed essendo anche un ex (per lui sarebbe un ritorno a 10 anni dalla prima volta). Sulla questione allenatore si entrerà nel vivo appena verrà reso noto il nome del direttore sportivo.