Milan in pressing per Gimenez: l'alternativa è un attaccante accostato al Napoli

Il Milan è in cerca di un nuovo attaccante per gennaio. Dopo molte valutazioni per Rashford del Manchester United, ora il club rossonero è in pressing per Santiago Giménez del Feyenoord.

In giornata ci sono stati contatti, che dovrebbero proseguire anche domani. Se non si dovesse chiudere con il club olandese per l'attaccante messicano, allora si riproverà con il Siviglia per Dodi Lukebakio, attaccante accostato al Napoli in questa sessione di mercato. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.