Milan, Leao deludente anche in nazionale: "Troppo intermittente, non ha fiducia"

vedi letture

Nella serata di ieri il Portogallo ha esordito contro la Croazia nella Nations League, vincendo per 2 a 1 grazie alle reti di Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo, salito a quota 900 gol in carriera. In un ambiente incandescente come il Da Luz di Lisbona, però, Rafael Leao non è stato tra i protagonisti assoluti, nonostante il ct Roberto Martinez avesse puntato su di lui nell'undici titolare.

Quella del 10 del Milan è stata una prestazione piuttosto opaca, come conferma anche la bocciatura di A Bola (voto 5 all'attaccante rossonero), nelle parole riportate da milannews.it: "Troppo intermittente. Il tocco di tallone con cui ha isolato Ronaldo al 22' è stato il migliore che ha lasciato nella partita. È uscito all'intervallo e ha lasciato tutti a sospirare per saperne di più. Ha una chiara mancanza di fiducia".