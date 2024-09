Milan, Morata: "Ho i capelli bianchi, ma davanti ho i 4-5 anni migliori della carriera"

L'attaccante del Milan Alvaro Morata non ha risposto alla convocazione della Spagna, restando a Milanello per recuperare dall'infortunio muscolare patito dopo la prima giornata di campionato. Queste le parole dello spagnolo a Sky Sport:

Il pensiero verso il derby contro l'Inter:

"Non vedo l'ora, sono venuto a vederne un paio da tifoso con cappellino e occhiali neri e nessuno se ne è reso conto. E' la prima volta che lo racconto, l'ho fatto solo per vedere l'atmosfera che c'era e anche da fuori tutti sanno cosa significa questo derby. Non vedo l'ora di giocarlo e provare l'esperienza di segnare in quella partita e vincerla. Spero di fare una gande partita, loro sono competitivi e hanno una grande squadra. Devi giocare col cuore, tecnicamente puoi sbagliare passaggi e azioni ma non puoi sbagliare nella fame e nella voglia di dare tutto in campo. Puoi perdere anche una partita, ma se avrai dato tutto non ci saranno lamentele".

Il momento della sua carriera:

"Con i capelli bianchi si vede che uno ha esperienza... Ho imparato da tanti alleantori e tanti compagni, ho davanti i 4-5 anni migliori della mia carriera. Sono pronto a dare tutto e con un grado di esperienza molto alto, questo è un bene per me".