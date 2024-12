Ufficiale Milan-Roma, le formazioni: torna Theo dal 1', Ranieri con Dybala-Dovbyk

vedi letture

Sono ufficiali le scelte di formazione di Milan e Roma per la sfida in programma a San Siro alle ore 20:45, valida per il 18° turno di Serie A. Grande novità tra i rossoneri il ritorno dal 1' di Theo Hernandez, che scende in campo con la fascia da capitano. Questi i due undici di Fonseca e Ranieri:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi, Camarda, Abraham. All.: Paulo Fonseca.



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk. A disp. De Marzi, Marin, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangare, El Shaarawy. All.: Claudio Ranieri.