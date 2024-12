Ufficiale Morata salta Verona-Milan, pronto il sostituto: l'annuncio di Fonseca

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - "Morata ha la tonsillite, può giocare Camarda come altri giovani. Abbiamo giocatori fuori e per loro è un'opportunità": lo annuncia il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia della sfida contro il Verona.

Una partita che il Milan deve vincere anche per rasserenare l'ambiente dopo giorni di tensioni e contestazioni, anche se l'allenatore assicura che la squadra non ne sta risentendo: "Magari facciamo un allenamento aperto per farvi vedere quale è l'atmosfera della squadra. E' bellissima - sottolinea -. Questa settimana è stata come le altre, mai ho sentito la squadra senza fiducia senza voglia di lavorare o con tristezza. Capiamo la frustrazione dei tifosi, ma nessuno vuole vincere più di noi". "Capiamo i tifosi, quello che possiamo fare - conclude - è lavorare in modo onesto per cambiare la situazione e ottenere i risultati che i tifosi meritano". (ANSA).