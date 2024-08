Non solo Koopmeiners, l'Atalanta programma due cessioni: incasso totale da 80mln

L'Atalanta ha piazzato un altro colpo. L'ennesimo di questa movimentata campagna trasferimenti estiva. Raoul Bellanova ha svolto le visite mediche per la Dea e in queste ore firmerà il suo nuovo contratto quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione, col club bergamasco che per il suo cartellino potrà arrivare ad investire quasi 25 milioni di euro considerando anche i bonus.

Rientra il caso Lookman

L'eroe dell'Europa League un po' a sorpresa nei giorni scorsi ha agitato l'ambiente di Zingonia ma tempestivamente, nelle ultime ore, società ed entourage hanno trovato un punto d'incontro e il caso legato al nigeriano sembra rientrato, dopo le sirene riguardanti il PSG. Lookman è tornato ad allenarsi coi compagni e non è più in partenza, almeno che non arrivi qualcuno con un assegno bello pesante, di quelli fuori mercato.

Ora due cessioni per 80 milioni di euro

Quella principale resta Teun Koopmeiners: l'olandese continua a marcare visita, non si allena e prosegue nella propria forzatura per andare alla Juventus. La sensazione diffusa è che alla fine "si farà", ma ancora la quadra economica non è stata trovata. Alla fine però, considerando parte fissa e bonus, si supereranno i 55 milioni di euro. Forse si toccheranno i 60. Quindi El Bilal Toura: colui che era arrivato come acquisto più caro della storia della Dea, lascia Bergamo dopo una stagione fatta di poche presenze, un grave infortunio e qualche rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere. Il futuro è allo Stoccarda, per una cifra di circa 25 milioni di euro complessivi più una percentuale sulla futura rivendita. Due cessioni per un totale, appunto, di circa 80 milioni di euro.