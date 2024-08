Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle venti squadre della Serie A

Il mercato di Serie A è caldissimo, con le trattative in pieno corso di svolgimento che stanno rimodellando le sembianza delle varie società del massimo campionato. Ecco, ad oggi, come giocherebbero la 20 squadre del campionato (in maiuscolo i nuovi arrivi già ufficiali):

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; GODFREY, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; RETEGUI. All: Gasperini (confermato)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; HOLM, Beukema, Lucumì, MIRANDA; Aebischer, Freuler; Orsolini, Fabbian, CAMBIAGHI; DALLINGA. All: ITALIANO (nuovo).

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Obert, Yerry Mina, LUPERTO; ZORTEA, Makoumbou, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, PICCOLI. All: NICOLA (nuovo).

COMO (4-2-3-1): AUDERO; Cassandro, DOSSENA, VARANE, ALBERTO MORENO; Braunoder, MAZZITELLI; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; BELOTTI. All: Fabregas (confermato).

EMPOLI (4-3-3): VASQUEZ; Ismajili, Walukiewicz, Viti, Cacace; Henderson, Zurkowski, Fazzini; Gyasi, Caputo, ESPOSITO. All: D'AVERSA (nuovo)

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, PONGRACIC, Biraghi; Dodo, Barak, Mandragora, Parisi; Nico Gonzalez, COLPANI; KEAN. All: PALLADINO (nuovo).

GENOA (3-4-2-1): GOLLINI; De Winter, Bani, Vasquez; ZANOLI, Frendrup, Badelj, Martin; Messias, Gudmundsson; Vitinha. All: Gilardino (confermato)

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, FRESE; Serdar, Duda; Suslov, HARROUI, Lazovic; MOSQUERA. All. ZANETTI (nuovo).

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All: Inzaghi (confermato).

JUVENTUS (4-2-3-1): DI GREGORIO; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, K. THURAM; Weah, DOUGLAS LUIZ, Yildiz; Vlahovic. All: THIAGO MOTTA (nuovo)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, NUNO TAVARES; Guendouzi, Rovella; TCHAOUNA, NOSLIN, Zaccagni; Castellanos. All: BARONI (nuovo).

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, GASPAR, Gallo; Ramadani, PIERRET; Pierotti, MARCHWINSKI, Dorgu; Krstovic. All: Gotti (confermato).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer; Chukwueze, Pulisic Leao, MORATA. All: PAULO FONSECA (nuovo)

MONZA (3-4-2-1) Sorrentino; D'Ambrosio, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, MALDINI; Djuric. All: NESTA (nuovo).

NAPOLI (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, BUONGIORNO, Rrahmani; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, SPINAZZOLA; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: CONTE (nuovo).

PARMA (4-2-3-1): SUZUKI; Del Prato, Osorio, Circati, VALERI; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihiaila; Bonny. All: Pecchia (confermato).

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Paredes, LE FEE, Pellegrini; SOULÈ, Dybala; DOVBYK. All. De Rossi (confermato).

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, SAUL COCO, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Vlasic, Lazaro; ADAMS, Zapata. All: VANOLI (nuovo).

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ebosele, Payero, Lovric, Kamara; Thauvin, Samardzic; Lucca. All. RUNJAIC (nuovo).

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Sverko, Svoboda; Candela, Busio, Tessmann, Zampano; ORISTANIO, Pierini; Pohjanpalo. All: DI FRANCESCO (nuovo).