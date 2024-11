Ufficiale Ora c'è anche l'annuncio: il Genoa ha esonerato Gilardino

La notizia era nell'aria e adesso è arrivata anche l'ufficialità. Alberto Gilardino non è più l'allenatore del Genoa. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossoblù con il seguente comunicato ufficiale: "Il Genoa CFC comunica che Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico. La società ringrazia mister Gilardino per i traguardi raggiunti insieme nel corso degli anni e gli augura il meglio per la propria carriera".