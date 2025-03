Ufficiale Panchina d'Oro, vince Inzaghi: battuto Gasperini nonostante il trionfo europeo

È Simone Inzaghi il miglior allenatore italiano della scorsa stagione. Il tecnico piacentino, che ha condotto l’Inter alla vittoria del ventesimo scudetto nella propria storia, si aggiudica la Panchina d’Oro, assegnata oggi a Coverciano, per la prima volta nella sua carriera.

Inzaghi (26 voti) supera così Gian Piero Gasperini (14) e Vincenzo Italiano (4).

Panchina d’Oro Speciale al tecnico dell’Atalanta, che l’anno scorso ha vinto l’Europa League: "Con risultati così non è solo il lavoro di un allenatore, ma di tutta la società e lo staff. E dietro poi c'è una città, ripenso alla gioia di Bergamo. E' stato un percorso fantastico che mai ci saremmo aspettati, l'abbiamo creato gara dopo gara. Penso a tutti gli allenatori, soprattutto a quelli un po' in difficoltà. Quando succede non lo facciamo solo professionalmente, spesso c'è una gogna mediatica sul personale. Questo non mi piace. Un pensiero va anche a queste persone, mi riferisco nello specifico a Thiago Motta in questo momento. Non è che vincendo questa coppa è cambiato qualcosa per me, la vittoria di un allenatore è il migliorare i calciatori ogni giorno".