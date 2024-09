Ufficiale Parma-Cagliari, le formazioni: fuori Gaetano, Nicola cambia modulo

Nel posticipo della 6^ giornata di Serie A, Parma e Cagliari cercano di tornare alla vittoria dopo il pari di Lecce e la sconfitta in casa contro l'Empoli. Pecchia cambia due interpreti rispetto allo scorso turno, inserendo Valeri al posto di Coulibaly sulla fascia sinistra e Hainaut in mediana per Sohm, recuperato in extremis, ma non in grado di partire titolare. Arretrato, almeno inizialmente, Hernani rispetto a Bernabe. Indisponibili Circati, Cancellieri, Benedyczak, Kowalski ed Estevez.

Nicola invece conferma 8 calciatori su 11 dal primo minuto, inserendo Obert nella linea difensiva al posto di Augello e Adopo a centrocampo a far coppia con Makoumbou. C'è Viola sulla trequarti, davanti fiducia in Luvumbo e Piccoli. Panchina per Prati, Marin e Gaetano. Il tecnico è costretto a rinunciare agli infortunati Wieteska, Jankto, Lapadula e Pavoletti, che rendono la sua possibilità di scelta limitata. Di seguito le formazioni ufficiali:

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Valeri; Hainaut, Hernani; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. A disposizione: Chichizola, Corvi, Coulibaly, Di Chiara, Leoni, Valenti, Camara, Keita, Sohm, Almqvist, Charpentier, Haj. Allenatore: Fabio Pecchia.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. A disposizione: Ciocci, Sherri, Augello, Deiola, Prati, Marin, Palomino, Azzi, Gaetano, Kingstone, Felici. Allenatore: Davide Nicola.