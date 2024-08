Parma, il maestro visita l'allievo: Benitez a Collecchio. Pecchia gli dona una maglia

L'ex allenatore di Liverpool, Inter e Napoli, Rafa Benitez questa mattina si è recato in visita al Al Mutti Training Center di Collecchio, per salutare il Parma, accolto da Fabio Pecchia e dal direttore sportivo Mauro Pederzoli. Lo spagnolo ha assistito all'allenamento ed ha visitato la struttura dei gialloblu, dopo aver assistito ieri alla vittoria contro il Milan da parte di Man e compagni.

Avendo lavorato in passato con entrambi (Pecchia è stato vice di Benitez al Napoli, al Real Madrid e al Newcastle, mentre Pederzoli ha condiviso l’esperienza al Liverpool), il rapporto è speciale e l’accoglienza è stata davvero amichevole come riporta il sito ufficiale del Parma: Benitez ha fatto gli auguri per il 51esimo compleanno di Pecchia chiacchierando con il tecnico, lo staff e chiedendo informazioni sulla rosa e sull’organizzazione del Club in vista della sfida di sabato col Napoli. Prima di salutarsi, Pecchia ha voluto ricambiare la visita con uno dono speciale per “Rafa”: la maglia del Parma personalizzata con il numero 1.