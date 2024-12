Pellegri, un calvario infinito: l'attaccante dell'Empoli si rompe il crociato! I tempi di recupero

Tegola in casa Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Pietro Pellegri ha infatti riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. L'attaccante è stato sostituito dopo pochi minuti nella sfida di ieri degli azzurri al Bentegodi contro l'Hellas Verona e fin da subito si è temuto per un infortunio grave, vista anche la reazione dello stesso numero 9 al momento del cambio. A breve arriverà anche il comunicato ufficiale del club toscano, con Roberto D'Aversa che dovrà comunque fare a meno di Pellegri fino al termine della stagione.

I numeri di Pellegri in questa Serie A.

Arrivato in estate in prestito dal Torino, l'ex centravanti di Milan, Genoa e Monaco stava vivendo un momento molto positivo in campionato, visti i tre gol consecutivi segnati dalla undicesima alla tredicesima giornata, contro Como, Lecce e Udinese. Poi la gara a secco contro il Milan a San Siro, nella sconfitta per 3-0 dell'Empoli, e infine gli 11 minuti giocati ieri a Verona, prima dell'infortunio che lo costringerà all'operazione.

Il futuro.

Da capire a questo punto cosa ne sarà del suo futuro, visto che la formula con la quale era passato dal Torino all'Empoli era quella del prestito con diritto di riscatto, ma a questo punto la società azzurra dovrà fare delle valutazioni prima di prendere la decisione definitiva sull'acquisto del calciatore.