Piace al Napoli, Casadei si gode la prima chiamata in Nazionale: "Penso solo al presente"

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Sta arrivando tutto molto in fretta. Cerco solo di rimanere concentrato sul presente, lavorare giorno per giorno. E' un piacere avere i complimenti del ct, la convocazione è motivo d'orgoglio. Io cerco di fare il massimo, è una motivazione in più per me per continuare a lavorare. Una soddisfazione enorme": lo dice Cesare Casadei, centrocampista del Torino, alla prima convocazione in Nazionale, durante la conferenza stampa nel primo giorno di raduno ad Appiano Gentile. Dopo poche settimane dal suo ritorno in Italia, Casadei ha già convinto tanti.

Anche Spalletti. E molti lo paragonano a Tardelli, il cui famoso 'urlo' Casadei non ha né vissuto né ricordato. "Eh mi sono informato adesso eh, ho rivisto il video...", spiega in conferenza. "Mi reputo un centrocampista a cui piace inserirsi, che cerca di dare quantità dal punto di vista fisico alla squadra - spiega il giovane del Torino -, buttandosi dentro in cerca di un gol. Mi metterò a disposizione del mister, cercando di soddisfare le sue richieste". (ANSA).