Pierotti show: il Lecce supera 3-1 il Parma al Tardini. Dorgu ai saluti

Vittoria in rimonta e in trasferta del Lecce sul campo del Parma. La formazione allenata da Giampaolo vince 3-1 al Tardini e stacca proprio i ducali che restano al terzultimo posto in classifica. Vantaggio del Parma con il rigore di Valeri, pareggio immediato di Krstović e nel secondo tempo goal da tre punti per il Lecce realizzato da Pierozzi che poi nel finale fa anche doppietta. Novanta minuti in panchina per Dorgu che domani partirà per Manchester per cominciare la sua nuova avventura in Premier League.