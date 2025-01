Prima gioia per il Genoa a Marassi: battuto di misura il Parma

Arriva la prima vittoria casalinga del Genoa in campionato. La squadra di Vieira rompe il tabù "Ferraris" e supera 1-0 il Parma nel lunch match della prima giornata di ritorno di Serie A.

Dopo un primo tempo bloccato, la ripresa si apre con il Genoa in avanti: Zanoli punta l’avversario e va al cross basso ma Suzuki in uscita riesce comunque a liberare. All’undicesimo Kassa riceve una respinta corta della difesa gialloblù all’altezza del limite dell’area e, tutto solo, calcia di prima intenzione ma il pallone termina in gradinata. Al quarto d’ora lampo del Parma con Sohm che riceve dal limite dell’area, ma il suo destro si spegne alto sopra la traversa. Al 20’ il Grifone passa con un bel passaggio filtrante di Miretti che riceve da Martin. L’imbucata è per Frendrup che calcia di prima intenzione, il pallone sbatte su Delprato e si impenna superando Suzuki sotto la Nord. I padroni di casa resistono e non si scoprono molto subendo davvero pochissimo. Anzi, poco prima del recupero è Kassa e calciare in porta ma trovando la respinta di Suzuki.