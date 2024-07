Ufficiale Rabiot saluta la Juve e si svincola: l'annuncio di Giuntoli

Ufficiale: Rabiot saluta la Juventus. Al fianco di Thiago Motta in conferenza stampa per la Juventus, è presente anche il dt Cristiano Giuntoli che dopo aver introdotto il nuovo allenatore toccherà anche gli altri temi legati all'attualità con evidente focus incentrato sul frizzante mercato bianconero: "Noi vogliamo fare una squadra competitiva con un occhio ai conti, ci saranno per questo altri sviluppi. Vorremmo puntellare la squadra con un altro calciatore per reparto, poi basta. Vorrei anche ringraziare Adrien Rabiot, gli è scaduto il contratto e gli auguriamo un felice futuro professionale e non".