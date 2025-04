Reijnders sull'Inter: "Milano è rossonera, non ci hanno mai battuto"

Lunga intervista ai microfoni di Gazzetta dello Sport per Tijani Reijnders, il centrocampista del Milan ha parlato così dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia. "Milano è rossonera perché in questa stagione l’Inter non ci ha mai battuto. Abbiamo mostrato quello che sappiamo fare e l’ultimo è stato il migliore dei cinque derby giocati. Vincere la Coppa Italia ci può permettere di partecipare alle prossime coppe europee e dobbiamo provarci".

