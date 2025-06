Atalanta, fatta per Kossounou: il difensore resta a titolo definitivo

Odilon Kossounou resterà all'Atalanta. Il difensore, arrivato un anno fa dal Bayer Leverkusen, è stato acquistato a titolo definitivo per 20 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029.

Non si tratta di un riscatto, visto che le due società hanno intavolato una nuova trattative e l'acquisizione è stata diretta. Per il prestito oneroso dello scorso agosto il club bergamasco aveva speso 5 milioni di euro e per questo il costo complessivo del cartellino sarà di 25 milioni di euro.