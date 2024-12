Retroscena Milan: per il dopo Fonseca valutati e poi scartati Sarri e Allegri

vedi letture

La Gazzetta dello Sport spiega però che il nome del tecnico in arrivo dal Porto non è stato l'unico preso in considerazione dalla dirigenza

Paulo Fonseca non sarà più l'allenatore del Milan. L'ufficialità arriverà nelle prossime ore, ma intanto il club rossonero ha già comunicato al portoghese che la sua avventura è terminata: al suo posto è in arrivo Sergio Conceicao, atteso oggi a Milano per iniziare la sua vita sulla panchina del Diavolo.

La Gazzetta dello Sport spiega però che il nome del tecnico in arrivo dal Porto non è stato l'unico preso in considerazione dalla dirigenza: il Milan ha valutato e scartato altre opzioni, come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, e poi ha virato su Conceicao. La decisione, assicura la rosea, è del proprietario Gerry Cardinale, che insieme a Furlani, Moncada e Ibrahimovic ha optato per l'ex Lazio e Inter, apprezzato "perché è deciso, pragmatico, spigoloso quando serve" si legge, oltre che per la capacità di valorizzare i giocatori e di vincere trofei.