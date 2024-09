Retroscena Roma: ha scelto Juric sperando faccia crescere i giovani come Gasperini

vedi letture

Matteo Moretto sui social ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla scelta della Roma di puntare su Ivan Juric per De Rossi: "La Roma è in chiusura per Ivan Jurić. Salvo sorprese, sarà lui il prossimo allenatore giallorosso. Ultimi dettagli da discutere in giornata. Cambio di strategia della proprietà che decide di puntare su un profilo di sostanza capace di valorizzare giovani calciatori. L’intenzione è quella di ripartire da un uomo di campo alla ‘Gasperini’ come lui".