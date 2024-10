Retroscena sul caos Roma: a Firenze la rivolta dei big contro Juric

La Roma è malata e non guarisce più. Dall'esonero di Daniele De Rossi da parte della proprietà Friedkin sta andando tutto a rotoli e in ordine cronologico l'ultima uscita disastrosa è arrivata dalla manita della Fiorentina (5-1) al 'Franchi'.

Uno smacco per i giallorossi, attualmente all'11mo posto dietro l'Empoli. "La rivolta dei big: nello spogliatoio la lite con il mister", rivela in taglio alto in prima pagina Il Messaggero: Ivan Juric è stato preso di mira dai giocatori che vestono da più tempo la maglia della Roma per il 5-1 subito. E che ha trovato conseguente la contestazione accesa dei tifosi al rientro nella capitale.