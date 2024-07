Retroscena Todibo: è un pupillo di Giuntoli, provò a portarlo al Napoli

vedi letture

La Juventus è molto vicina all'acquisto di Jean Clair Todibo, difensore di 24 anni in forza al Nizza. Il centrale francese si trasferirebbe ai bianconeri grazie alla formula che prevede un iniziale prestito oneroso a cifre alte, superiori ai 5 milioni di euro, con opzione futura di riscatto in mano alla Juve che potrebbe portare l'esborso finale fino ai 35 milioni complessivi.

Non è però la prima volta che Todibo ha l'opportunità di giocare in Serie A. Infatti il calciatore francese è un vecchio pallino dell'attuale dirigente sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, che provò a portarlo in Italia già quando era ds del Napoli: quella volta però la trattativa tra azzurri e Barcellona risultò in un nulla di fatto.