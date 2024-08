Ultim'ora Roma, Abraham verso il West Ham: Pardo o Ngonge in caso di addio

La Roma è in contatto con il West Ham per la possibile cessione di Tammy Abraham. Dopo un'offerta per il cartellino dell'attaccante vicina alla richiesta della Roma, ora il club inglese sta parlando col giocatore che ha uno stipendio molto alto, all'estero non può essere sfruttato il decreto crescita.

Se l'attaccante inglese dovesse andare via la Roma potrebbe andare a prendere Fernandez-Pardo, giovane attaccante classe 2005 del Gent. In lista resta sempre anche Cyril Ngonge del Napoli, giocatore che piace ai giallorossi perchè può ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo. A riportarlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.